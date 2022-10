Questo video che mostra un missile colpire il ponte in Crimea è falso

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il 10 ottobre 2022 su Facebook è stato pubblicato undi bassa qualità, riprodotto su di un cellulare, che sembrare due missili cadere dal cielo eildi Kerch, che collega la Russia e la penisola della, in Ucraina. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Stanno circolando sui canali stranieri queste immagini relative aldi. Ora direi che all’esplosione del camion non ci abbia creduto nessuno. Siate voi i giudici». Il riferimento è all’esplosione che all’alba di sabato 8 ottobre 2022 ha distrutto parzialmente e danneggiato una parte del. Secondo le autorità russe l’esplosione è stata causata da un camion bomba, provocando ...

Everyeye Tech

Incaso è consigliabile questa smart TV Metz da 42'' che, in esclusiva per l'evento, ha un ...TV che si rispetti può collegarsi con i principali fornitori di streaming come Amazon Primee ...L'alternativa per tutti i clienti è come sempre quella della diretta streamingdi Maccabi ... ovviamente Paolo Montero spera in un risultato positivo dall'altra partita perchépotrebbe ... Questo video stupefacente mostra 2 api che aprono una bottiglia di soda Le nuove GeForce RTX 4000 di NVIDIA, a partire dalla RTX 4090, si presentano sul mercato forti di una nuova architettura ribattezzata Ada Lovelace. Le nuove GPU si presentano con specifiche tecniche d ...La nuova top di gamma di NVIDIA è un mostro di potenza, che si esprime al suo massimo utilizzando il DLSS 3.0.