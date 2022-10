Nuovo governo | si stringono i tempi | tensioni nella maggioranza su alcuni nomi

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 11 ottobre 2022)e ancora molti dettagli da limare. Non mancano molti giorni prima dell’avvio delle consultazioni. Mattarella ha intenzione di procedere in modo rapido visto che laè netta. Ma nel centrodestra però non sono ancora pochi i nodi da sciogliere. E Silvio Berlusconi è quello che forse più non sta apprezzando l’atteggiamento della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: entro 10 giorni iniziano le consultazioni, la strategia di Mattarella: per il Viminale Mattarella non vorrebbe segretari di partito Meloni difende Berlusconi dopo le parole su Mattarella: “Polemica sul nulla” Elezioni 2022, dal 17 ottobre le consultazioni per il ...