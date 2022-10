TGCOM

Una discussione accesa può essere molto stressante, ma a volte vale la pena di affrontarla perché, se ben gestita, può perfino fare ...Secondo quanto si è appreso, durante ilè spuntato anche un coltello. Violenta lite in, arrivano i Carabinieri L'allarme è scattato intorno alle 17.30 quando a Ponchiera è esplosa ... Litigio in famiglia: cinque consigli pratici per gestirlo al meglio (e bene) Nintendo ha pubblicato la versione 15.0.0. del firmware di Switch, Switch Lite e Switch OLED. Ma quali sono le novitàStiamo entrando nel vivo del nuovo Gf Vip 2022. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Brunagelli come opinioniste e Giulia Salemi dedita a leggere ...