Esercitazione in mare | gommone giace sugli scogli

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante l’inche si è svolta questa mattina al largo di Salerno tra la costiera amalfitana in particolare nelle acque del Comune di Vietri e del porto commerciale, come simulazione di un soccorso a 50 persone nell’ambito della settimana della protezione civile, un mezzo di soccorso, un’imbarcazione navale dell’associazione di volontariato Humanitas, per cause che non sono ancora note è finitadel molo. Un piccolo fuori programma che non ha turbato più di tanto le operazioni che hanno mobilitato decine di uomini e soccorritori viaed anche su terra ed in cielo con il supporto degli elicotteri e dei droni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.