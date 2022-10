ATP 250 Firenze | il programma di martedì 11 ottobre

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il grande tennis torna finalmente adopo ben 28 anni. Partito questo lunedì l’ATP 250 didopo l’ultima esperienza datata 1994, si tratta di un torneo che potrebbe regalarci molte soddisfazioni, dato che diversi italiani sono pronti a battagliare per il titolo. I favoriti per la vittoria finale degli ATP 250(credit foto – pagina Facebook Federtennis)Il favorito numero uno è proprio un azzurro, Matteo Berrettini, proposto vincitore a 3,50, in pole sul canadese Felix Auger-Aliassime fissato a quota 5. Trova spazio sul podio Lorenzo Sonego, trionfatore poche settimane fa a Metz, a 12, stessa quota di Cressy, Bublik e Brooksby, mentre vale invece 16 volte la posta il successo finale di Lorenzo Musetti, capace in stagione di trionfare ad Amburgo. Molto più remota, riporta Agipronews, la possibilità del primo ...

Fabio Fognini affronterà Manuel Guinard nel primo turno del torneodi Gijon 2022 (cemento indoor) . Sulla strada del ligure c'è il bombardiere francese, uscito brillantemente dalle qualificazioni. Nel tabellone cadetto ha sconfitto due spagnoli, prima Esteve ...... poi ha sprecato due match point sul 5 - 4 al 2° FIRENZE - Sono già più di tremila le presenze degli spettatori sulle tribune di Palazzo Wanny per l'"UniCredit Firenze Open",da 612 mila euro ...A che ora e come seguire la sfida di primo turno al torneo ATP 250 di Gijon 2022 tra Fabio Fognini ed il francese Manuel Guinard.Dopo l’esperienza in Laver Cup con il Team Europe, sconfitto per la prima volta dalla squadra capitanata da John McEnroe, Andy Murray è pronto a tornare in campo al torneo ATP 250 di Gijon. L’ex numer ...