Va a fare pipì e scivola nella scarpata per dieci metri a un passo dallo strapiombo | 70enne salvato dal fiuto di un cane

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Un bisogno fisiologico impellente, la ricerca di un luogo appartatoboscaglia, ma un anziano di 70 anni nell'oscurità della sera non ha visto ladel Passetto , ad Ancona , ed è caduto ...

leggo.it

Un bisogno fisiologico impellente, la ricerca di un luogo appartato nella boscaglia, ma un anziano di 70 anni nell'oscurità della sera non ha visto la scarpata del Passetto , ad Ancona , ed è caduto ...Ricordiamo ancora la famosa e tanto discussa ordinanza sulladella Giunta Dosi. A noi sembra ...quel piccolo nucleo che ha lavorato bene e a 360 gradi Certo la Polizia Locale da sola non può... Va a fare pipì e scivola nella scarpata per dieci metri a un passo dallo strapiombo: 70enne salvato dal fiuto