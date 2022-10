Tayla Clement | la ragazza che non può sorridere racconta la sua storia

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Si fa chiamare “The Girl Who Can’t Smile”.è una 24enne neozelandese che non puòa causa della sindrome di Moebius, una rara malattia congenita e incurabile che si manifesta come una paralisi dei muscoli, controllando l’espressione facciale. La giovane è un ex para-atleta di atletica leggera e ha unamolto particolare, che quotidianamentesui social con la speranza di essere fonte di ispirazione per tutte le persone che affrontano una lotta simile alla sua. La malattia dicausa disabilità fisiche e, nel suo caso, le impedisce di muovere il labbro superiore, gli occhi da sinistra a destra, e non alza le sopracciglia e per questo appare sempre con un’espressione triste. Inoltre, ha anche un piede torto, a causa di ...