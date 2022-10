Michael J. Fox commuove nell'incontro con Christopher Lloyd per ricordare "Ritorno al futuro"

la Repubblica

La reunion dei due attori protagonsiti della saga al Comic - Con di New York a quasi 40 anni dal primo ...Christopher Lloyd , 83 anni, eJ., 61 anni, si sono infatti riuniti presso il Javit's Center di New York, partecipando ad un panel incentrato sulla saga di film di fantascienza, ... Ritorno al passato, la reunion di Michael J. Fox e Doc Christopher Lloyd e Michael J. Fox si sono riuniti a 37 anni dall'uscita di "Ritorno al Futuro" in occasione della Comic Con di New York ...Ritorno al Futuro, l'abbraccio tra Michael J.Fox e Christopher Lloyd al Comic Con di New York. L'attore che interpretava Marty McFly oggi 61enne è apparso con le gambe barcollanti a causa di una grave ...