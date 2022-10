Mathieu Franceschi vince il Campionato Francese Rally Terra

Leggi su rallyeslalom

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Per il 23ennenavigato da Lucie Baud quinta vittoria su cinque gare nel Tricolore, che diventano otto se si sommano a quelle in gare su asfalto. La Francia ha trovato un nuovo talento? Presto per dirlo, ma sicuramenteè un pilota da tenere sott’occhio in chiave futura, specie dopo un Source