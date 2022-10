Lutto ad Aversa e Parete | Francesco e Isabella muoiono in un incidente

Teleclubitalia.it

Arrivando qui, abbiamo visto bandiere a mezz'asta e musei chiusi per". Paolo, professore di Strategia alla Bayes business university di Londra analizza: "È un momento difficile per il ...... per i genitori che affrontano une un dolore come il nostro. Ma lo ringrazio lo stesso per ... Dopo la panchina dedicata alle vittime della strada donata ad, insieme alle Associazioni ... Lutto ad Aversa dopo incidente, giovane agente della Penitenziaria morto insieme alla fidanzata Ieri sera Francesco Ferrara e la sua fidanzata sono morti nello schianto in auto avvenuto lungo l'Aurelia a San Lorenzo al mare. La dinamica ...AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel mondo medico, addio al primario Massimo Sergi 73 anni. Giunge una dolorosa notizia in città in queste ore, la dipartita dello stimato e ammirato medico, ...