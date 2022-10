LIVE Cobolli-Moutet 5-4 | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | il francese serve per rimanere nel set

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Game! In rete il dritto giocato dal. 40-0 Continua a mettere pressione, spinge con il dritto e chiude con lo smash il n.164 al mondo. 30-0 Servizio e dritto vincente del giovane azzurro. 15-0 Comandalo scambio ma è eccezionale e imprendibile la contro-smorzata dell’azzurro. 4-4 Game! Non controlla il dritto il classe 2002. 40-15 Risposta fulminante del n.164 al mondo. 40-0 In rete il rovescio dell’azzurro. 30-0 Servizio vincente del n.69 al mondo. 15-0 Fuori la risposta aggressiva giocata da. 4-3 Break! Tutto da rifare per Flavio che con un altro errore certifica il suo passaggio a vuoto. 0-40 Subito tre occasioni per rientrare per il ...