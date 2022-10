Calciomercato.com

... se la convalescenza vuole venirla a fare al JMedical tanto è in buona compagnia', oppure: 'Mi dispiace perma se fosse stato integro sarebbe ancora a Torino …. Lo sapevano, lo ...Paulosi è infortunato ieri sera in Roma - Lecce calciando un calcio di rigore. Il tecnico giallorosso, José Mourinho, a fine partita ha ... Dybala, tutti gli infortuni dal 2020: 11 stop e 36 partite saltate VIDEO La Roma è in ansia per Paulo Dybala. Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, l'attaccante argentino oggi sarà sottoposto a esami ...Infortunio Dybala - La prestazione della Roma di ieri sera all'Olimpico contro il Lecce è stata macchiata dall'infortunio ...