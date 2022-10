Trauma alla schiena per un 42enne caduto in montagna | soccorso in elicottero

(Di domenica 9 ottobre 2022) Oneta.Alpino in azione domenica mattina, 9 ottobre, per un uomo di 42 annimentre si trovava in un bivacco a circa 1.250 metri di quota. Sono salite le squadre, impegnati dieci tecnici e due turnisti del centro operativo. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. In zona pioveva, ma poi le condizioni meteorologiche sono migliorate e hanno consentito all’elidi Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza – di raggiungere la persona da soccorrere e di trasportarla all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con un. Durante l’intervento è stato utilizzato uno dei nuovi mezzi fuoristrada, acquistati grazie ai contributi delle Comunità montane di Val Brembana e Val Seriana, di grande supporto ai tecnici per la parte logistica e di ...

Gazzetta di Parma

... Cremonese - Napoli) JACK HENDRY (contusivo al polpaccio, rientro per fine ottobre) VLAD CHIRICHES (distorsivo, in forte dubbio per la gara col Napoli) VaiFotogallery... con cui per anni ha formato il duo dei "Fichi d'India" , lo ricorderà in studio assieme...Bruno Arena non si era mai arreso e a testimonianza della sua forza d'animo va ricordato che quel... Borgotaro, trauma alla caviglia per una fungaiola di 69 anni Intervento del Soccorso alpino (che ha potuto utilizzare uno dei nuovi fuoristrada), dei vigili del fuoco e del 118 ...Il suo ultimo messaggio: "È stata una vita di risate e lacrime, fino all'ultimo giorno. Ho amato e mi è stato concesso di sapere cos'è il vero amore. Me ne vado in pace. Sappiate che già mi mancate" ...