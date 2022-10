Torino-Empoli | Sanabria espulso | ma il VAR corregge la decisione

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il Var interviene duranteper rettificare laarbitrale sul rosso rifilato aVAR protagonista adurante la sfida tra i granata e l’. il signor Francesco Fourneau, arbitro della partita, ha estratto il cartellino rosso diretto per un intervento digiudicato un fallo che mette a rischio l’incolumità di Cambiaghi. Richiamato dal VAR però rivede le immagini e cambia, trasformando il cartellino da rosso a giallo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Di seguito gli episodi da moviola dei match della domenica pomeriggio della nona giornata di Serie A.h. 12.30 Fourneau Mastrodonato - Miniutti IV: Rutella VAR: Mazzoleni AVAR: Muto 11' - Pestone di Sanabria a Cambiaghi: Fourneau estrae il cartellino rosso, poi viene richiamato dal Var ...Cremonese - Napoli: probabili formazioni e dove vederla in tvTORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic ... Radonjic. Allenatore: Juric. EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Cambiaghi, Lammers. A disposizione: ...Gara frizzante all'Olimpico di Torino tra i granata e l'Empoli e il VAR deve subito intervenire per modificare la decisione dell'arbitro: cos'è successo.