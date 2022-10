Live Roma-Lecce 1-1 | intervallo all’Olimpico

1 ora fa La formazione ufficiale della(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Viña; Dybala, Zaniolo; Belotti. All.: Mourinho. La torna ...In campo- Lecce 1 - 1 DIRETTA- LECCE 1 - 1 al 39'! Rete di Gabriel Strefezza , che sfrutta il rimpallo favorevole dopo il corner e mette dentro il gol del pareggio. Assist di Umtiti.- Lecce 1 - 0 al 6'! Colpo di testa vincente di Chris Smalling sul preciso cross di Pellegrini. Larecupera Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, dopo giorni di lavoro differenziato ...29': Cissè sfiora il gol del pareggio: la sua conclusione in area di rigore viene respinta in calcio d'angolo da un provvidenziale intervento in scivolata di Smalling. La Roma torna a giocare in casa ...Dopo la sconfitta in Europa League, la Roma deve rituffarsi nel campionato e dare continuità alla vittoria importante di San Siro con l'Inter Redazione La Roma scende in campo questa sera all'Olimpico ...