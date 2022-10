La classifica dei Segni zodiacali più inclini a tradire

Leggi su vanityfair

(Di domenica 9 ottobre 2022) L’ultimo tradimento mediatico in ordine di tempo è quello che ha riguardato Adam Levine, frontman dei Maroon 5, che ha tradito la moglie Behati Prinsloo, incinta del loro terzo figlio. Ma nello showbiz i tradimenti non sono una novità. Proprio per questo, hanno costituito un bacino interessante per estrapolare quali sono ipiù propensi a. Ecco cosa abbiamo scoperto