Imolese-Recanatese oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

... diretta su Sky Go e NOW Collegamenti in diretta con i campi della Serie C: Alessandria vs Pontedera: Manuel Favia Gubbio vs Rimini: Alessandro Sugonivs: Elia Faggion Lucchese vs ...... Andrea Calderoni ore 17:30 Serie C 7a Giornata Girone B: Gubbio vs Rimini (diretta) Telecronaca: Gianmarco Minossi ore 17:30 Serie C 7a Giornata Girone B:vs(diretta) Telecronaca:...SERIE C - Il tecnico giallorosso alla vigilia del match: "Voglio segnali importanti per porre fine a questa striscia negativa" Altro giro, altra corsa ma in casa giallorossa si spera in un risultato d ...Mauro Antonioli, allenatore dell'Imolese, in conferenza stampa ha presentato la sfida alla Recanatese: "Squadra neopromossa che fa della continuità del gruppo la sua forza.