Giappone | paga il rientro sulla Terra a un finto astronauta russo che voleva sposarla | donna truffata

Una promessa di matrimonio da parte di un fantomatico astronauta russo nello spazio, incontrato online, ha convinto una donna giapponese a pagare una ingente somma di denaro per far tornare l'uomo sulla Terra. Una 65enne ha trasferito 4,4 milioni di yen, l'equivalente di 30mila euro, su un conto segnalato dall'uomo, che sosteneva di trovarsi sulla Stazione spaziale.