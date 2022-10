Ufficiale | Gasly in Alpine nel 2023

Team francese e piloti francesi. Alpine porta in pista, nel 2023, una formazione tutta blues con Ocon e il neo acquisto Pierre. La carriera di Galsy Il 26enne, ormai ex pilota Red Bull , lascia così con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto il team che l'ha accompagnato per quasi tutto l'inizio della carriera.Ore 07:14 - Ora èall'Alpine Mancava solo l'annuncio, è arrivato. Pierrel'anno prossimo correrà per l'Alpine prendendo il posto di Fernando Alonso che ha firmato con l'Aston ...Il 26enne, ormai ex pilota Red Bull, lascia così con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto il team che l’ha accompagnato per quasi tutto l’inizio della carriera. Entrato a far ...Pierre Gasly a fine stagione saluterà la Scuderia AlphaTauri per proseguire la sua carriera in Formula 1 con il Team Alpine. Pierre Gasly debutta in Formula 1 nel Gran Premio della Malesia del 2017.