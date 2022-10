Twitter | Musk | «Acquisto accelera creazione X app per tutto»

(Di sabato 8 ottobre 2022) “L’diè un aceleratore di X, l’app per”. Lo ha scritto sul popolare social network il magnate russo Elon, che subito dopo ha aggiunto: “L’zione di X avverrà tra tre e cinque anni, ma potrei sbagliare”. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –> I giudici spostano la data del processo per consentire adi completare l’del popolare social networkha inviato una lettera a, offrendo di acquisire la piattaforma per 54,20 dollari per azione, il prezzo che aveva inizialmente offerto alla società in primavera e che il consiglio di amministrazione aveva accettato. A confermarlo è stato lo stesso social, specificando che “l’intenzione della società è quella di ...

Mentre si continua a parlare di una possibile acquisizione da parte di Elonha annunciato l'arrivo di una nuova funzionalità sulla piattaforma. Si tratta della possibilità di condividere, in un unico post, sia testo che foto e video (file gif compresi), per ...ECONOMIA Le quotazioni diin rialzo del 22% dopo che Elonha confermato la proposta originale di acquistare la società per 44 miliardi di dollari. Moody's avverte l'Italia: 'senza ...Elon Musk, come aveva promesso, ha portato avanti lo sviluppo della sua nuova app: X. Come funzionerà Scopriamolo ...A stare alle ultime esternazioni del miliardario il futuro della piattaforma di microblogging potrebbe passare per l’ennesimo tweet (e non è un gioco di parole): "L'acquisto di Twitter è un accelerato ...