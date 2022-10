Calciomercato.com

... ma il vantaggio accumulato era troppo enorme per mettere a repentaglio questorisultato. '... ha dichiaratonei minuti successivi. Il Record dell'Ora torna in Italia a trentotto anni di ...Il campione piemontese va a caccia del record dell'ora: un recorde ... Storico Ganna: è suo il nuovo record dell'ora! Filippo Ganna ha stabilito il nuovo record dell’ora nel ciclismo, compiendo un’impresa storica. Il 26enne campione piemontese, sull’anello svizzero di Grenchen, ha realizzato il nuovo primato in ...Il ciclista italiano Filippo Ganna ha stabilito il nuovo record dell’ora nel ciclismo. Nel velodromo di Grenchen, in Svizzera, ha percorso 56 chilometri e 792 metri in sessanta minuti. Il precedente r ...