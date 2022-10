Riccardo Scamarcio | la notizia che nessuno voleva sentire

Leggi su formatonews

(Di sabato 8 ottobre 2022) Un anno fa la nascita di questa love story che tanto ha fatto discutere anche per via della grossa differenza d’età E’ finita la love storie trae la sua ex Benedetta Porcaroli. A riportare il pettegolezzo il settimanale Vanity fair che ha affermato la rottura definitiva. L’attrice ha spiegato che come in ogni cosa c’è un inizio e una fine e in questo caso la relazione con il collega è terminata. I due come in molti ricorderanno si sono conosciuti sul set di un film. Ora, la Porcaroli fa sapere che sta vivendo un momento molto delicato nella sua vita e non le va affatto di parlarne.e la fine della storia con benedetta (web) Benedetta Porcaroli parla della fine della sua storia conLa giovane 24enne è una delle attrici più ...