Perché è il momento ideale per iscriversi ad Amazon Prime Student

Leggi su gqitalia

(Di sabato 8 ottobre 2022) Partiamo dalla base, ma proprio dalla base: che cos'è? Questa è facile. Si tratta di uno speciale programma che consente aglii universitari di sfruttare appieno tutti i servizi messi a disposizione dabeneficiando di un periodo iniziale di prova gratuita che non è di 30 giorni, come quello del tradizionale abbonamento a, ma di ben 90 giorni. Non solo: chi decide di confermare la propria iscrizione trascorsi i tre mesi, può farlo a un costo dimezzato per l'abbonamento annuale. Scendendo nel dettaglio,offre aglii universitari la possibilità di accedere all'archivio e alle novità cheoffre sul fronte film e serie TV (e ...