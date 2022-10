Ordina online scarpe e riceve anche 7 kg di allucinogeni

èTV

Aveva ordinatoun paio di scarpe, ma il corriere gli ha consegnato due pacchi: in uno c'erano effettivamente le calzature che aspettava, nell'altro ha trovato 13 involucri contenenti sette chili di dimetil - ...Un cittadino si è presentato presso gli Uffici del Commissariato Bolognina Pontevecchio per raccontare agli agenti cosa gli era appena accaduto. Aveva acquistato un paio di scarpee quando il corriere è arrivato per la consegna gli ha lasciato non uno, ma due pacchi: l'ordine che aveva fatto all'interno primo (e fino a qui tutto bene), qualcosa di decisamente strano nel ... Ordina online un paio di scarpe e riceve 7 kg di allucinogeni - éTV Rete 7 (ANSA) - BOLOGNA, 08 OTT - Aveva ordinato online un paio di scarpe, ma il corriere gli ha consegnato due pacchi: in uno c'erano effettivamente le calzature che aspettava, nell'altro ha trovato 13 ...