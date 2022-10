Minacce | stregone | Pimenta svela | «Ecco la verità su Pogba»

(Di sabato 8 ottobre 2022) Rafaela, agente di Paul, è tornata a parlare al Corriere dello Sport sulla vicenda che ha colpito il centrocampista francese Rafaela, agente di Paul, è tornata a parlare al Corriere dello Sport sulla vicenda che ha colpito il centrocampista francese della Juventus. Le sue dichiarazioni: LE PAROLE – «Paul non lo nasconde. Ha fatto delle donazioni a un uomo saggio per delle preghiere e per mandare del cibo in Africa. Paul mi ha detto che i due fratelli s’erano avvicinati a uno dei suoi più cari amici, detto Doudou. Hanno raccontato la loro versione della storia dicendo a Doudou che se Paul non avesse pagato, il loro fratello avrebbe preso un proiettile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Caso Pogba, Pimenta svela: «Lo stregone e le minacce: ecco la verità» Nessuno stregone, Paul Pogba ha pagato per delle preghiere e per aiutare i bisognosi: la versione di Rafaela Pimenta ...