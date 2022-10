La dura replica di Mattarella non ci deve stupire Parola di Gallippi

(Di sabato 8 ottobre 2022) Francesi, state sereni: “L’Italia sa badare a se stessa”. La risposta di Sergioai timori sul rispetto di “diritti e libertà nel nostro Paese” (nel caso di un governo guidato da Giorgia Meloni) espressi da Laurence Boone nell’intervista a Repubblica traccia una linea di confine. Collaborazione sì, ingerenze mai. Fortunatamente a mettere una pezza dopo lo scivolone della ministra, è stato il numero dell’Eliseo, Emmanuel Macron chiarendo, peraltro, di avere piena fiducia nel Quirinale. La determinazione e la fermezza con le qualiè intervenuto sono notevoli “ma non ci devono. Il presidente su certi temi non transige e non è la prima volta che risponde a tono ai leader europei”. Lo spiega a formiche.net Angelo, saggista (ha pubblicato Sergio. 40 anni di ...

