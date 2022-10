Intervistato dal Corriere dello Sport Kvichasenza limiti: dagli obiettivi al suo idolo.Kvichaè stato intervisato dal Corriere dello Sport, facendo il punto anche sulle ambizioni ... Champions oPerché devo scegliere Tutti e due. Non devo essere paragonato a ...ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Kvaratskhelia: "Lo scudetto è un sogno e gli ottavi un obiettivo". Il quotidiano ha intervistato Kvicha Kvaratskhelia, queste le ...E' stato un inizio mozzafiato quello di Khvicha Kvaratskhelia, ala georgiana in forza al Napoli, in grado di realizzare 5 gol e 2 assist in sole 8 partite giocate. Un impatto straordinario che ...