Cremonese-Napoli | l’aspetto per gli azzurri da non sottovalutare

Nella nona giornata del campionato di Serie A ilaffronta laallo stadio Zini di Cremona. Laè tornata in Serie A dopo l'ultima apparizione della stagione 1995 - 96 grazie al secondo posto conquistato nello scorso ......SERIE A, Atalanta 20 Udinese 19 Lazio, Milan 17 Roma 16 Juventus 13 Sassuolo, Inter 12 Torino 10 Fiorentina 9 Spezia 8 Lecce, Salernitana, Empoli, Monza 7 Bologna 6 Verona 53 ...La Gazzetta dello Sport si sofferma sul match tra Cremonese e Napoli e mette in guardia gli azzurri per quanto riguarda un aspetto ben preciso ...L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha provato ad anticipare le scelte di Luciano Spalletti in vista del match tra la Cremonese e il Napoli.