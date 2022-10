Ucraina | Biden | ' C' ' è il rischio di un' Armageddon nucleare Putin non scherza' Blinken | ' Pronti a soluzione diplomatica'

E' l'allarme lanciato dal presidente degli Stati Uniti Joeintervenendo in occasione di una raccolta fondi a New York, riferendosi alla guerra della Russia contro l'. Il presidente russo ...... nel caso in cui dovesse fare uso di un'arma nucleare tattica per cercare di vincere la guerra in, potrebbegettare il mondo nel caos. Il discorso diÈ un discorso durissimo qello di ...Il rischio di un Armageddon nucleare è arrivato ai massimi livelli dai tempi della crisi di Cuba del '62. Lo ha detto il presidente americano, parlando a un evento in serata organizzato per la… Leggi ...Le agenzie di intelligence statunitensi sono convinte che settori del governo ucraino abbiano autorizzato un attentato ... sono state comunicate la scorsa settimana all’amministrazione Biden. I ...