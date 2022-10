(Di venerdì 7 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– “Dopo l’ingresso diè cambiata la partita”. A inizio settimana negli spazi di discussione, davanti ai bar o nel consueto scambio d’opinioni tra amici, si era fatta strada un’idea. Quando Cannavaro ha rivoltato ilcome un calzino, tra il primo e il secondo tempo della partita contro l’Ascoli, qualcosa è cambiato non solo nell’atteggiamento, ma anche nel palleggio. Vero che assieme alcampista napoletano erano entrati in campo anche Simy e Farias – con conseguente scivolamento di Improta sulla fascia destra – ma è parso evidente che allaun regista puro servisse come il pane. La domanda, simile al dilemma dell’uovo e della gallina, è stata trasferita su Cannavaro: a lui il merito di effettuare i cambi giusti o il demerito di aver ...

Fuori Karic, Foulon e Forte, dentro, Farias e Simy. Il Benevento confeziona il pari ... La sfera arriva tra i piedi di Ciano, che serve Farias aarea e sforna l'assist per il pari. ...Ndoj mette un bel pallone al, Moreo di testa trova la grande risposta di Lezzerini. Acampora ...per Simy che va di testa, tentativo chiuso in angolo. Karacic in mezzo per Benali, ... Schiattarella al centro del Benevento, fosforo e geometrie per la Strega Il lento processo di ricostruzione del Benevento passa soprattutto dalla sua zona di maggior luce, offuscata dalle difficoltà fisiche che rischiano di tenere sotto scacco la Strega ancora per un po’.Benevento-Ascoli finisce 1-1 con un gol per tempo e una traversa di Improta all’ultimo minuto. Un pari che smuove poco la classifica delle due squadre.