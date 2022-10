Schianto contro una Panda | mamma Sabina muore sulla sua amata moto

Questo cambio di corsia ha sorpreso la motociclista che non è riuscita a frenare o forse non si è nemmeno accorta della svolta tanto da andare a schiantarsila parte sinistra della vettura, ...Inevitabile un pesante impattole barriere di protezione. Ad aggiungere beffa al danno il ... Una comunicazione ufficiale del team, infatti, ha rivelato che Schumacher nel suoha ...Questo cambio di corsia ha sorpreso la motociclista che non è riuscita a frenare o forse non si è nemmeno accorta della svolta tanto da andare a schiantarsi contro la parte sinistra della vettura, ...VERONA - Terribile incidente oggi, 7 ottobre, poco dopo le 12.30 a Bussolengo in località Crocioni. Un centauro ha perso la vita sbattendo violentemente contro un'auto. Ferito in ...