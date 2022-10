Roma | le intercettazioni dei netturbini Ama che rubavano il carburante | ”Je famo er fusibile e rientri”

(Di venerdì 7 ottobre 2022). Certamente ricorderete il caso deicapitolini che al posto di compiere il loro dovere sottraevano illecitamentedai mezzi di servizio. In realtà erano 7 in totale gli uomini scoperti dalla Guardia di Finanza, 4 di questi dipendenti Ama. Icheall’Ama La banda aveva messo in piedi un sistema collaudato che permetteva di far “sparire” completamente ildai mezzi di servizio dell’AMA, attraverso la tecnica del “succhio”. Tanti i litri sottratti alla ditta che nella Capitale si occupa della raccolta rifiuti, soprattutto in un periodo in cui ilè equiparabile all’oro. I furti avevano raggiunto un valore di centinaia di migliaia di euro. Ora, arrivano anche le ...

Repubblica Roma

"Come quando pagavo tanto de mutuo ed ero obbligato a annà a fa il doppio lavoro " . Rubare il carburante dai camion per la raccolta dei rifiuti comporta una certa fatica. È un impegno: " non te butti ...... tagliando i fili dei freni o, addirittura, 'levando i fusibili', come emerge dalle... Il risultato:è rimasta per mesi sommersa dai rifiuti. La svolta L'inchiesta è arrivata a una ... Le intercettazioni dei netturbini di Roma: "Stamo a taglià i fili dei freni così non torniamo in strada" Roma. Certamente ricorderete il caso dei netturbini capitolini ... I furti avevano raggiunto un valore di centinaia di migliaia di euro. Ora, arrivano anche le intercettazioni pubblicate da la ...Prima rubavano la benzina poi guastavano i mezzi. Era il sistema semplice ma ben rochestrato di alcuni dipendenti della municipalizzata della capitale.