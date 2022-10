Putin fa settant’anni e li dimostra tutti | quale altro regalo di compleanno si aspetta?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 ottobre 2022), e li. I suoi primi… Brutto, oggi, per Vladimir Vladimirovic, classe 1952: le cose non gli vanno bene come sperava, tutto è in ribasso. Per esempio il, letteralmente sottratto al legittimo proprietario, ossia l’Ucraina: la centrale nucleare di Zaporizhzhia, annessa e repertoriata da oggi tra le proprietà della Federazione russa. Insomma, bottino di guerra: dono meschino. Il 7 ottobre 2006, per esempio,gradito omaggio per il suo 54esimo genetliaco, zelanti killer avevano ammazzato la grande e coraggiosa giornalista Anna Politkovskaja, che nei suoi articoli e soprattutto nei suoi libri aveva ampiamente documentato e denunciato la corruzione del regimeiano e le ...