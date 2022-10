Milan | Caressa spara a zero | “Tatarusanu non presentabile a certi livelli”

Ilè caduto malamente a Stamford Bridge in casa del Chelsea, perdendo 3 - 0 nel turno di ... Sia come sia, Fabiosu Sky Sport ha bocciato in maniera perentoria il portiere:... a livello nazionale devi fare i conti anche col numero di tifosi che hanno i club e Inter, Juve ene hanno di più. Ma Sky, per esempio, ad Amsterdam ha mandato la coppia- Bergomi che ...Fabio Caressa commenta così l’avvicinamento al match tra Milan e Juventus di domani alle 18:00. Le sue parole Fabio Caressa parla del match di domani tra Milan e Juventus. Le parole del telecronista a ...In vista di Milan-Juventus, Fabio Caressa, intervenuto a SkySport24, ha dichiarato: "La situazione infortuni della Juventus è migliorata, mentre quella del Milan è precipitata.