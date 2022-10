Calcio | Dionisi ' Inter da scudetto | Berardi è out'

Quella contro il Barcellona è stata una gara diversa, giocata con un atteggiamento diverso, ma l'Inter ha fatto ugualmente bene", ha detto ancora. "Berardi, purtroppo, domani non sarà ...tutte le notizie diinter sassuolo Leggi i commenti: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "...Così, in conferenza stampa, alla vigilia del match di campionato, in casa, contro l'Inter, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi. La squadra neroverde è reduce dalla larga vittoria ...SASSUOLO - Vigilia di Sassuolo-Inter. In casa neroverde, come consuetudine, ha parlato il tecnico Alessio Dionisi. Nel dettaglio le sue parole: "Scontro diretto Giochiamo contro una delle candidate ...