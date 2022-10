Alberto fa una confessione choc su Edoardo | “Ecco cosa mi ha chiesto quando nessuno ci sentiva”

Leggi su biccy

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Nelle prime due settimane di questo GF VipDonnamaria ha stuzzicato decine di volteDe Pisis. Bacetti, carezze, coccole, grattini, massaggi, battute piccanti e alla fine il biondino è capitolato. Ieri sera durante la puntataha ammesso di avere una cotta e si è beccato un bel palo da: “Io non sapevo assolutamente che tu provavi altro. A questo punto non so se continuare così o se questo peggiorerebbe la situazione. Non vorrei farti stare male con il mio atteggiamento“. Nella notte peròha confidato ad Antonella Fiordelisi chegli haesplicitamente se farebbe ‘qual’ con lui. ma gli ha purese è attratto sessualmente da lui ma io boh non so più...