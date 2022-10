Ucraina | Mosca convoca ambasciatore francese per fornitura armi

(Di giovedì 6 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il ministero degli Affari Esteri russo hato l’, Pierre Lévy, per protestare contro le forniture dia Kiev che Parigi si appresta ad aumentare. “La parte russa ha sottolineato i pericoli sottesi all’aumento di forniture die di materiale al regime ucraino, compresa l’intensificazione di programmi di addestramento dei militari ucraini”, è stato riferito dasottolineando che questo è in contrasto con le affermazioni francesi riguardo alla “volontà di avere una soluzione pacifica in”. L’è stato ricevuto dal vice ministro russo, Alexandre Grouchko. L'articolo proviene da Italia Sera.

RaiNews

Anzi, ha peggiorato la situazione infliggendo auna serie di sanzioni che hanno ulteriormente ... Naturalmente si è insistito su un concetto: l'è stata proditoriamente invasa su iniziativa ...Ma il clima e' cambiato, forti incognite per tutti, non solo per l'dove la guerra continua ...sullo sfondo di minacce nucleari sempre piu' inquietanti e uno scontro mai visto trae Ovest, ... Mosca: la centrale nucleare di Zaporizhzhya è proprietà russa L'Eurocamera chiede all'Europa di "preparare una risposta in caso di attacco nucleare". Kiev: "Liberati 400 chilometri quadrati nel Kherson". Mosca: “Ue in guerra se addestra militari ucraini”. Erdoga ...Il Cremlino minaccia di usare in Ucraina le armi nucleari tattiche. Ecco perché potrebbe rivelarsi un triplo boomerang ...