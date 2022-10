Lazio | Provedel | 'Abbiamo fatto fatica | ma era un campo difficile'

Solo 0 - 0 tra lae lo Sturm. Le due squadre sono in testa al girone, in attesa della sfida tra Feyenoord e Midtjylland. Il primo brivido per laè al 3': un'uscita a vuoto dipoteva costare tanto, Hysaj sveglio allontana il pericolo. Successivamente Boving Vick mette i brividi al portiere biancoceleste con due conclusioni, ma ...... dentro Vecino e Zaccagni che provano a svegliare la, specialmente l'esterno con un bel sinistro. Gli austriaci però continuano ad avvicinarsi più volte al gol: ancora Boving murato da,...Alla Lazio serviva una vittoria per scacciare completamente i fantasmi danesi del Midtjylland, ma la terza giornata di Europa League ha riservato alla squadra di Maurizio Sarri il primo pareggio stagi ...(PRIMAPRESS) - GRAZ (AUSTRIA) - Il match di Europa League tra Sturm Graz e Lazio si è concluso con uno 0-0. Gli uomini di Sarri a Graz sono a 4 punti nel girone F. Provedel, ha iniziato con un errore ...