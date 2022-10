Libero Tv

Se ne è discusso alla Luiss Business School in un teaching case sulladi Wind e Tre in un ... come spiega Claudia Erba, Brand communication director di: "L'elemento di successo ..."Value and values: purpose, reputation e scelte di brand nella", questo il titolo dello studio ripercorre tutti gli step che hanno portato alla nascita della nuova azienda di ... WindTre, fusione del brand di successo, teaching case alla Luiss Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ora WindTRE porta tantissime novità ai vecchi clienti offrendo loro una promozione senza precedenti: ecco il meglio per pochi euro ...