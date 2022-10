Stati Uniti e Corea del Sud rispondono a Pyongyang: lanciati cinque missili e convocato Consiglio di sicurezza Onu (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Quattro missili Atacms lanciati al largo della penisola Coreana. Questa è stata la risposta di Stati Uniti e Corea del Sud in seguito alle esercitazioni di Pyongyang, che il 4 ottobre ha lanciato un missile balistico che ha sorvolato il Giappone. Lo rende noto una dichiarazione dei capi congiunti sudCoreani. Un missile sudCoreano a corto raggio si è invece schiantato sul territorio di Gangneung. Continua quindi l’escalation militare tra le potenze, dopo che Washington e Seul avevano già portato a termine un bombardamento di precisione con un caccia F-15K sudCoreano che ha colpito un bersaglio virtuale a ovest della Corea con munizioni aria-superficie. L’obiettivo di queste esercitazioni, secondo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) QuattroAtacmsal largo della penisolana. Questa è stata la risposta didel Sud in seguito alle esercitazioni di, che il 4 ottobre ha lanciato un missile balistico che ha sorvolato il Giappone. Lo rende noto una dichiarazione dei capi congiunti sudni. Un missile sudno a corto raggio si è invece schiantato sul territorio di Gangneung. Continua quindi l’escalation militare tra le potenze, dopo che Washington e Seul avevano già portato a termine un bombardamento di precisione con un caccia F-15K sudno che ha colpito un bersaglio virtuale a ovest dellacon munizioni aria-superficie. L’obiettivo di queste esercitazioni, secondo il ...

