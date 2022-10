Questa, forse, è la volta buona per Musk di comprarsi Twitter (Di mercoledì 5 ottobre 2022) A giocare con il fuoco si rischia ma, a volte, ci si brucia. E così siamo di nuovo punto e a capo: Elon Musk ha ripresentato la sua iniziale offerta di 44 miliardi di dollari per acquistare Twitter e, Questa volta, si ha davvero la sensazione che tutto possa essere pronto per concludersi positivamente. Il magnate di Tesla si è reso conto del problema scaturito dalla sua iniziale proposta: era il mese di aprile e tutti avevano già dato per scontata l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk. Poi, però, i primi problemi, le prime scaramucce: i famosi 54,20 dollari ad azione iniziavano a pesare anche sul business plan di Elon Musk che, per presentare l’offerta, aveva messo insieme una cordata di investitori importanti. Ecco perché il magnate aveva iniziato a creare ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) A giocare con il fuoco si rischia ma, a volte, ci si brucia. E così siamo di nuovo punto e a capo: Elonha ripresentato la sua iniziale offerta di 44 miliardi di dollari per acquistaree,, si ha davvero la sensazione che tutto possa essere pronto per concludersi positivamente. Il magnate di Tesla si è reso conto del problema scaturito dalla sua iniziale proposta: era il mese di aprile e tutti avevano già dato per scontata l’acquisizione dida parte di Elon. Poi, però, i primi problemi, le prime scaramucce: i famosi 54,20 dollari ad azione iniziavano a pesare anche sul business plan di Elonche, per presentare l’offerta, aveva messo insieme una cordata di investitori importanti. Ecco perché il magnate aveva iniziato a creare ...

