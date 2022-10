L'uomo col pene più lungo al mondo vuole entrare nel Guinness World Record. Ma non può: ecco perché (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L' uomo con il pene più grande del mondo chiede di poter entrare nel Guinness World Record . Roberto Esquivel Cabrera, 54 anni, di Saltillo, in Messico, ha un organo genitale di circa 50 cm , una ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L'con ilpiù grande delchiede di poternel. Roberto Esquivel Cabrera, 54 anni, di Saltillo, in Messico, ha un organo genitale di circa 50 cm , una ...

giordi63 : RT @charliecarla: L'atomica vuol dire Fine di tutto. Devastazione totale. Tabula rasa per tutti e tutto. Chi spinge per la guerra 'fino al… - Bussola87234007 : RT @charliecarla: L'atomica vuol dire Fine di tutto. Devastazione totale. Tabula rasa per tutti e tutto. Chi spinge per la guerra 'fino al… - RitaamariaB : RT @charliecarla: L'atomica vuol dire Fine di tutto. Devastazione totale. Tabula rasa per tutti e tutto. Chi spinge per la guerra 'fino al… - fradicidigioia : @lphaBlack come uomo è una merda anche per me, io sto parlando di lui a livello professionale quindi esclusivamente… - pecolx : RT @charliecarla: L'atomica vuol dire Fine di tutto. Devastazione totale. Tabula rasa per tutti e tutto. Chi spinge per la guerra 'fino al… -