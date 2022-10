Juventus | un ex bianconero annuncia il ritiro

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) In un inizio di stagione tra mille difficoltà sia in Serie A che in Champions League, dai problemi fisici di pedine fondamentali come Chiesa e Pogba alle prestazioni spesso deludenti sul campo, ladi Massimiliano Allegri guarda alla sfida dell’Allianz Stadium contro il Maccabi Haifa con l’obiettivo di vincere e soprattutto convincere. Doti che indubbiamente non mancavano ai bianconeri di qualche stagione fa, quando arrivarono addirittura 9 titoli nazionali consecutivi. Fra i diversi protagonisti di quella, probabilmente irripetibile, striscia di successi, diversi ormai stanno per lasciare il calcio giocato o hanno di fattoto il proprio; dopo l’annuncio di pochissimi giorni fa di Gonzalo Higuain, un altro exha deciso di porre fine alla propria carriera calcistica: si tratta di ...