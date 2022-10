Infortunio Zielinski: ecco perché è uscito con l’Ajax (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Piotr Zielinski è uscito per Infortunio dal match Ajax-Napoli, alla fine del primo tempo al suo posto è entrato Ndombele. Al posto di Zielinski alla fine del primo tempo è entrato il francese, che ha servito anche un bellissimo assist per il gol di Simeone che ha fissato la la gara sul 6-1 finale. Il polacco è stato sostituito per evitare guai peggiori, anche perché il Napoli in quel momento era già sul risultato di 3-1. Zielinski: le condizioni dopo Ajax-Napoli ecco il comunicato ufficiale sulle condizioni fisiche di Piotr Zielinski dopo Ajax-Napoli: “Piotr Zielinski è uscito dopo il primo tempo del match contro l’Ajax per un trauma contusivo al polpaccio destro“. L’Infortunio di ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Piotrperdal match Ajax-Napoli, alla fine del primo tempo al suo posto è entrato Ndombele. Al posto dialla fine del primo tempo è entrato il francese, che ha servito anche un bellissimo assist per il gol di Simeone che ha fissato la la gara sul 6-1 finale. Il polacco è stato sostituito per evitare guai peggiori, ancheil Napoli in quel momento era già sul risultato di 3-1.: le condizioni dopo Ajax-Napoliil comunicato ufficiale sulle condizioni fisiche di Piotrdopo Ajax-Napoli: “Piotrdopo il primo tempo del match controper un trauma contusivo al polpaccio destro“. L’di ...

