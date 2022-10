Conte prende i lati positivi dal pareggio del Tottenham contro il Francoforte ma esorta Kane e compagni. essere piu’ clinico (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Antonio Conte è stato Contento di come si è comportato il Tottenham Hotspur contro l’Eintracht Francoforte, ma vuole che la sua squadra sia “più clinica”. Gli Spurs hanno avuto un inizio misto nelle fasi a gironi. La doppietta di Richarlison è valsa loro un 2-0 nella gara d’esordio contro il Marsiglia. Ma poi hanno subito una deludente sconfitta per 2-0 in trasferta contro lo Sporting Lisbona prima della pausa per le nazionali. Tottenham hanno ricevuto un nuovo colpo durante il fine settimana quando sono stati meritatamente battuti 3-1 dai rivali locali dell’Arsenal all’Emirates. Conte avrebbe voluto una risposta dalla sua squadra martedì sera quando hanno affrontato l’Eintracht Frankfurt, ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Antonioè statonto di come si è comportato ilHotspurl’Eintracht, ma vuole che la sua squadra sia “più clinica”. Gli Spurs hanno avuto un inizio misto nelle fasi a gironi. La doppietta di Richarlison è valsa loro un 2-0 nella gara d’esordioil Marsiglia. Ma poi hanno subito una deludente sconfitta per 2-0 in trasfertalo Sporting Lisbona prima della pausa per le nazionali.hanno ricevuto un nuovo colpo durante il fine settimana quando sono stati meritatamente battuti 3-1 dai rivali locali dell’Arsenal all’Emirates.avrebbe voluto una risposta dalla sua squadra martedì sera quando hanno affrontato l’Eintracht Frankfurt, ...

