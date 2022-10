Xavi | «Sono indignato dalle decisioni arbitrali È un’ingiustizia L’arbitro deve venire qui a spiegare»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 4 ottobre 2022) L’allenatore del Barcellona,, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Inter a San Siro in Champions League. Di seguito il resoconto di Tuttomercato.com. “Abbiamo cercato di giocare con una linea a tre, Alonso sarebbe dovuto passare in mezzo per l’uno contro uno. Abbiamo faticato nel ritmo, nella circolazione della palla e nell’ultima mezz’ora abbiamo giocato meglio, abbiamo trovato buoni riferimenti sulla fascia. Ci abbiamo provato, noi vogliamo attaccare e abbiamo pagato il primo tempo, ci è mancato un po’ di ritmo. Bisogna fare autocritica, al di là delle“. Come ha condizionato l’arbitraggio l’esito della partita? “. Prima ci spiegano che tocca di mani Ansu Fati ma ha segnato un altro compagno, poi l’altro episodio non si capisce cosa sia ...