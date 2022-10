Torino | Sanabria fa 50 gol in Europa | ora vuole sbloccarsi in casa

(Di martedì 4 ottobre 2022) L’attaccante granata è una delle poche note liete di Napoli:cerca la rete davanti ai suoi tifosi dopo più di otto mesi In attesa di ritrovare i risultati, ilha ritrovato. I granata hanno incassato la terza sconfitta consecutiva, il paraguyano è tornato a segnare dopo un mese e mezzo di astinenza: sono questi gli umori opposti dopo il 3-1 di Napoli, una sfida che ha palesato tutti i limiti della squadra di Ivan Juric. Una rete, poi, che è valsa una bella soddisfazione per Tonny: quello di Napoli è stato il suo 50esimo gol europeo, un traguardo di prestigio per uno che non è mai stato un vero e proprio bomber. Quasi doppietta Seppur a sprazzi, contro l’attuale capolista ha mostrato sprazzi da rapace dell’area di rigore: cinico nel superare Meret su un pallone vagante, bravo e sfortunato nel ...

... ma è sempre lì, solida e vincente I risultati della 8a giornata di Serie A Napoli -3 - 1 (6° 12° Anguissa, 37° Kvaratskhelia, 44°) Inter - Roma 1 - 2 (30° Dimarco, 39° Dybala, ...La squadra granata ha iniziato a lavorare per l'Empoli. Vojvoda migliora, ma solo per la panchina TORINO - Restano fuori dal gruppo i tre giocatori che non hanno preso parte alla trasferta di Napoli.