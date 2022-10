(Di martedì 4 ottobre 2022) La decisione arriva a pochi giorni dal via del processo che avrebbe dovuto far chiarezza sull’accordo. Il titolo di?vola a Wall?Street

La decisione arriva a pochi giorni dal via del processo che avrebbe dovuto far chiarezza sull'accordo. Il titolo diTwitter vola a WallStreet La data chiave era quella del 17 ottobre, con la prima ...La Germania cisullo stop all'energia nucleare. Esercitazioni militari congiunte tra Cina e ...annuncia l'acquisto del Manchester, poi smentisce, intanto il titolo vola in borsa. ... Musk ci ripensa ancora: pronto a prendersi Twitter Era, perché a quanto pare questo processo non ci sarà più. Elon Musk, secondo fonti citate dall’agenzia Bloomberg, ci ha ripensato. Ed ora è pronto a prendersi Twitter, rispettando - di fatto - ...E alla fine si torna al punto di partenza. Dopo tante discussioni e azioni legali su entrambi i fronti, secondo Bloomberg Elon Musk è tornato sulla sua idea di acquistare Twitter. E lo ha fatto rilanc ...