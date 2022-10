Muore dopo aver mangiato un wurstel: quarta vittima dopo il consumo (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Ministero della Salute ha indetto un comunicato rigoroso. Il batterio è presente in alcuni wurstel e nuoce gravemente chi li mangia. I dettagli. Era stato già diramato l’avviso su… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Ministero della Salute ha indetto un comunicato rigoroso. Il batterio è presente in alcunie nuoce gravemente chi li mangia. I dettagli. Era stato già diramato l’avviso su… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

dcavedon : [Io davvero non lo so] Rider muore e l'azienda lo licenzia - rosabianca2023 : RT @SoleInvitto: Per chi crede che con il fotovoltaico non si inquina... peggio con il fotovoltaico si distruggono terre agricole. Dopo ven… - AdornatoAntonio : RT @romatoday: Rider muore e l'azienda lo licenzia - EtienneLorenza : RT @dur_matt: Signora di 88 anni. La figlia novax le fa fare esame del d-dimero e del fibrinogeno prima di farla vaccinare. Esami perfetti… - salvotomasi69 : RT @SoleInvitto: Per chi crede che con il fotovoltaico non si inquina... peggio con il fotovoltaico si distruggono terre agricole. Dopo ven… -