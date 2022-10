Minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, assolto 50enne di Cautano (Di martedì 4 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, il processo a carico di Carmine Cesare, di Cautano, di 50 anni, imputato di violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, difeso dall’Avv. Vittorio Fucci. L’uomo era stato condannato dal Tribunale di Benevento, in primo grado, nel 2016, alla pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, perché ritenuto responsabile di violenza, resistenza e minacce ai danni di un Maresciallo Capo dei Carabinieri. In particolare il 50enne, nel mentre i Carabinieri cercavano di eseguire una perquisizione veicolare, li Minacciava di morte e si frapponeva con il proprio corpo, usando anche violenza nei confronti del Maresciallo Capo, tra la vettura e il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, il processo a carico di Carmine Cesare, di, di 50 anni, imputato di violenza,e minacce a, difeso dall’Avv. Vittorio Fucci. L’uomo era stato condannato dal Tribunale di Benevento, in primo grado, nel 2016, alla pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, perché ritenuto responsabile di violenza,e minacce ai danni di un Maresciallo Capo dei Carabinieri. In particolare il, nel mentre i Carabinieri cercavano di eseguire una perquisizione veicolare, liva di morte e si frapponeva con il proprio corpo, usando anche violenza nei confronti del Maresciallo Capo, tra la vettura e il ...

